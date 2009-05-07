Bild: Министр внутренних дел Украины устроил пьяный дебош в аэропорту Франкфурта-на Майне

Немецкая газета Bild в среду написала, что в понедельник в аэропорту полиция задержала Луценко вместе с сыном якобы после столкновения со стражами порядка.

По утверждению газеты, министр и его 19-летний сын Александр были в состоянии сильного алкогольного опьянения, и из-за неадекватного поведения их не пустили на самолет, который вылетал в Сеул. По информации издания, граждане Украины устроили скандал, ругались, бросали в сотрудников правоохранительных органов мобильные телефоны и дрались, но министру якобы удалось «замять» данный инцидент. То, что инцидент с украинским министром в понедельник имел место, подтвердили радиостанции «Немецкая волна» в президиуме полиции Франкфурта-на-Майне.

Украинская служба Би-би-си со ссылкой на представителя полиции города Юргена Линкера сообщила, что в драке с Луценко получили травмы четверо полицейских.

В заявлении, размещенном в четверг на сайте Партии регионов, говорится, что инцидент с главой МВД - это «беспрецедентный случай, который очень негативно повлиял на имидж Украины в мире», сообщает РИА-Новости.

«Партия регионов призывает главу правительства Юлию Тимошенко и президента государства Виктора Ющенко немедленно отправить в отставку министра, который опозорил Украину грязным скандалом, дискредитировал имя украинского правительственного чиновника, заставил мир в канун саммита... «Восточного партнерства» (в Праге 7 мая), говорить о нашем государстве как о таком, которым руководят пьяницы и забияки», - говорится в заявлении партии.