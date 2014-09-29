Безработный 48-летний минчанин поджег бездомного

Новости Беларуси. 25 сентября поздно вечером от дома по улице 1-й Землемерной в одну из больниц Минска доставили бездомного с термическими ожогами головы, тела и конечностей.

Как выяснилось, 46-летнего мужчину облил легковоспламеняющейся жидкостью и поджег безработный 48-летний минчанин.

Злоумышленник задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.14, ч. 2 ст.139 УК Беларуси (покушение на убийство).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 25 лет или пожизненное заключение.

В начале сентября в Быховском районе 41-летний мужчина облил возлюбленную бензином и поджег. Немногим ранее аналогичное преступление произошло в Волгограде. Трагедия на второй день после свадьбы.

К слову, пьяные домашние разборки – это стереотип, который разбивает статистика. Нет, конечно, большая половина домашних драк происходит в так называемых алкозависимых семьях – 57%. Но оставшиеся 43% инцидентов приходятся на долю обычных (как минимум на первый взгляд) семей. С достатком средним или даже высоким.