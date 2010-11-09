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Без малого 23 тысячи хризантем, роз и гвоздик на сумму в 50 миллионов белорусских рублей «просто забыли» указать в накладных

09 ноября 2010 08:03
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На белорусско-польской границе была задержана фура с живыми цветами.

Без малого 23 тысячи хризантем, роз и гвоздик на сумму в 50 миллионов белорусских рублей, незаконно пытались перевезти из Чехии в Российскую Федерацию. Товар был упакован для реализации в торговых точках.

По словам перевозчика, точное количество цветов «просто забыли» указать в накладных, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Александр Таберко, начальник таможенного поста «Берестовица» Гродненской региональной таможни:
Данные срезы не были указаны в товарно-сопроводительных документах и перемещались через границу незаконно. В настоящее время товар задержан, по факту проводится расследование. И я думаю, что в ближайшее время данные срезы живых цветов поступят на реализацию в торговую сеть Республики Беларусь.

# происшествия

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