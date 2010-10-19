Беспорядки во Франции: Саркози не намерен отказываться от пенсионной реформы

Во Франции новая волна массовых протестов началась с поджога колледжа. Пожар потушили только рано утром.

Сейчас улицы многих французских городов снова захлестнули массовые демонстрации и выступления противников пенсионной реформы. Напомним, правительство Николя Саркози намерено поднять возраст выхода на пенсию до 62 лет.

Акции протеста уже привели к нарушению воздушного и транспортного сообщения, работе школ и ряда предприятий. Накануне около полутора тысяч автозаправочных станций остались без бензина — из-за забастовок на нефтеперерабатывающих заводах Франции.

Президент Николя Саркози заявил, что от своих планов не откажется.

Голосование по пенсионной реформе во французском парламенте назначено на эту неделю.