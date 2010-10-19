Беспорядки во Франции: погромщики атакуют улицы!

Самые серьезные инциденты произошли в пригородах Парижа, в Лилле и Лионе.

Погромщики в масках и с платками на лицах переворачивали и поджигали автомобили, урны, били стекла в телефонных будках и на автобусных остановках. Для разгона разбушевавшейся молодежи полицейские применили слезоточивый газ. Задержаны 300 хулиганов.

Сегодня во Франции пройдет очередная общенациональная забастовка и массовые акции протеста. На улицах дежурят усиленные наряды полиции.

Напомним, столкновения молодежи и полиции возникли на фоне всенародных выступлений против пенсионной реформы. Французское правительство намерено поднять возраст выхода на пенсию до 62 лет.