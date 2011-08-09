Беспорядки в Великобритании охватили Бирмингем, Ливерпуль и Бристоль

Волна беспорядков, поджогов и ограблений, захлестнувшая в минувшие выходные Лондон, перекинулись на другие города Великобритании. Массовые погромы этой ночью были зафиксированы в Бирмингеме, Ливерпуле и Бристоле.

Поджоги, грабежи и разбитые автомобили. Вдобавок бунтари провоцируют столкновения с полицией. В результате только в британской столице за последние трое суток арестовано более двухсот человек.

Правоохранители предписали футбольным клубам перенести на более поздние сроки матчи, запланированные на ближайшие дни. Это связано с нехваткой полицейских.

Напомним, массовые беспорядки в Великобритании спровоцировало убийство полицейским одного из участников акции протеста в Лондоне. В Скотленд-Ярде утверждают, что первым выстрелил подозреваемый. Но родные убитого многодетного отца всё отрицают, уверяя, что оружия при себе у него не было, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».