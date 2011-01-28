Ситуация в Тунисе начинает стабилизироваться. В стране сформирован новый состав правительства национального единства, уже второй за последние несколько дней.

Кабинет покинули министры иностранных дел, обороны и внутренних дел. На их должности назначены люди, не связанные с прежним режимом.

Напомним, что созданию нового правительства предшествовали массовые акции протестов. Манифестанты требовали вывода из состава сформированного 17 января правительства всех бывших соратников экс-президента бен Али. Всего в ходе беспорядков пострадало более 100 человек, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

МИД Беларуси рекомендует гражданам воздержаться от поездок в Тунис без крайней необходимости

За сутки руководство Туниса сменилось дважды

В Тунисе объявлен состав нового правительства национального единства

Государственный переворот в Тунисе: президент Зин Абидин бен Али покинул страну

Беспорядки в Тунисе: сформирован новый состав правительства национального единства