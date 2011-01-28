Беспорядки в Тунисе: сформирован новый состав правительства национального единства

Кабинет покинули министры иностранных дел, обороны и внутренних дел. На их должности назначены люди, не связанные с прежним режимом.
Напомним, что созданию нового правительства предшествовали массовые акции протестов. Манифестанты требовали вывода из состава сформированного 17 января правительства всех бывших соратников экс-президента бен Али. Всего в ходе беспорядков пострадало более 100 человек, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».
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