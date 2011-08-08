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Беспорядки в Лондоне продолжаются

08 августа 2011 11:56
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Этой ночью беспорядки перешли из района Тотенхэм в соседний Эндфилд и Брикстон. Около 200 человек били витрины магазинов, занимались мародерством, поджигали мусорные баки, повредили полицейскую машину. Полиция арестовала более 100 участников ночных беспорядков в Лондоне.

Причина все та же. Жители бедных кварталов Лондона бунтуют из-за смерти 29-летнего темнокожего британца Марка Даггана, который погиб от руки полицейского во время спецоперации. Он погиб в перестрелке с полицейскими, обстоятельства которой до сих пор не ясны. Скотланд-Ярд утверждает, что стрелявший в Даггана полисмен защищался. Родные погибшего говорят, что у него не было оружия. И что все свободное время Дагган проводил с семьей. К слову, у него остались четверо детей, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Фото. Беспорядки в Лондоне

Фото. Беспорядки в Лондоне

Фото. Беспорядки в Лондоне

Фото. Беспорядки в Лондоне

Фото. Беспорядки в Лондоне

Фото. Беспорядки в Лондоне

Фото. Беспорядки в Лондоне

Фото. Беспорядки в Лондоне

Фото. Беспорядки в Лондоне

Фото. Беспорядки в Лондоне

Фото. Беспорядки в Лондоне

Фото. Беспорядки в Лондоне

Фото. Беспорядки в Лондоне

Фото. Беспорядки в Лондоне

Фото. Беспорядки в Лондоне

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# происшествия # Фотофакт

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