Беспорядки в Ливии: за неделю погибли уже более тысячи человек

Беспорядки в Ливии продолжаются уже неделю. По некоторым данным, погибли более тысячи человек. Несколько тысяч — ранены.

В составе медперсонала одного из госпиталей Гадамеса сейчас работают и граждане Беларуси. В арабской стране не хватает продовольствия. Хлеб стал на вес золота. У магазинов выстроились гигантские очереди. Большим дефицитом стал и бензин.

В аэропорту Триполи яблоку негде упасть. Люди уже который день дремлют в креслах, на собственных чемоданах, а то и на полу. Самолеты взлетают крайне редко. Такая же ситуация и в портах. Из-за массовых протестов морские ворота страны перестали принимать корабли.

Посольство Беларуси в Триполи продолжает оказывать помощь нашим гражданам, которые находятся в Ливии. В арабской стране все еще более сотни наших соотечественников. Никто из них не пострадал.

Накануне поздно вечером самолетом из Москвы домой вернулись первые эвакуированные белорусы. Из аэропорта Триполи в российскую столицу их доставил самолет МЧС России. В Домодедово наших граждан встречают консульские работники белорусского посольства. Они помогают прибывшим с размещением, питанием, а также организацией вылета на родину, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Белорусы:

Огромное спасибо российскому посольству, МЧС, которое приняло участие в нашей эвакуации. Искреннее сердечное спасибо!

Стреляют. Выступает лидер по телевидению, говорит, что всё хорошо, а мы слышим перестрелку. Введен комендантский час