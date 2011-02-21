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Беспорядки в Ливии, Кувейте, Марокко, Йемене: демонстрации все чаще перерастают в кровавые столкновения и погромы

21 февраля 2011 10:37
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На Ближнем Востоке и в Северной Африке продолжаются массовые демонстрации и беспорядки Неспокойно во многих странах, в том числе Кувейте, Марокко, Йемене.

Сложная обстановка — в Ливии. Некоторые местные политики говорят, что страна фактически на грани гражданской войны. На улицы выходит все больше людей, как противники, так и сторонники действующей администрации. Зачастую демонстрации перерастают в столкновения и погромы. Беспорядками уже охвачены крупнейшие города — Триполи и Бенгази. В столице слышна интенсивная стрельба. Данные о жертвах противоречивы. Однако уже ясно, что речь идет о сотнях погибших, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Беспорядки в Иране

Фото. Беспорядки в Иране

Фото. Беспорядки в Иране

Беспорядки в Йемене

Фото. Беспорядки в Йемене

Фото. Беспорядки в Йемене

Фото. Беспорядки в Йемене

Фото. Беспорядки в Йемене

Фото. Беспорядки в Йемене

Фото. Беспорядки в Йемене

Фото. Беспорядки в Йемене

Фото. Беспорядки в Йемене

Фото. Беспорядки в Йемене

Фото. Беспорядки в Йемене

Беспорядки в Бахрейне

Фото. Беспорядки в Бахрейне

Фото. Беспорядки в Бахрейне

Фото. Беспорядки в Бахрейне

Фото. Беспорядки в Бахрейне

Фото. Беспорядки в Бахрейне

Фото. Беспорядки в Бахрейне

Фото. Беспорядки в Бахрейне

Фото. Беспорядки в Бахрейне

Фото. Беспорядки в Бахрейне

Фото. Беспорядки в Бахрейне

Фото. Беспорядки в Бахрейне

Фото. Беспорядки в Бахрейне

Беспорядки в Ливии

Фото. Беспорядки в Ливии

# происшествия # Фотофакт

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