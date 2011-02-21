Беспорядки в Ливии, Кувейте, Марокко, Йемене: демонстрации все чаще перерастают в кровавые столкновения и погромы

Сложная обстановка — в Ливии. Некоторые местные политики говорят, что страна фактически на грани гражданской войны. На улицы выходит все больше людей, как противники, так и сторонники действующей администрации. Зачастую демонстрации перерастают в столкновения и погромы. Беспорядками уже охвачены крупнейшие города — Триполи и Бенгази. В столице слышна интенсивная стрельба. Данные о жертвах противоречивы. Однако уже ясно, что речь идет о сотнях погибших, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».
Беспорядки в Иране
Беспорядки в Йемене
Беспорядки в Бахрейне
Беспорядки в Ливии