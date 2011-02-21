Беспорядки в Ливии, Кувейте, Марокко, Йемене: демонстрации все чаще перерастают в кровавые столкновения и погромы

На Ближнем Востоке и в Северной Африке продолжаются массовые демонстрации и беспорядки Неспокойно во многих странах, в том числе Кувейте, Марокко, Йемене.

Сложная обстановка — в Ливии. Некоторые местные политики говорят, что страна фактически на грани гражданской войны. На улицы выходит все больше людей, как противники, так и сторонники действующей администрации. Зачастую демонстрации перерастают в столкновения и погромы. Беспорядками уже охвачены крупнейшие города — Триполи и Бенгази. В столице слышна интенсивная стрельба. Данные о жертвах противоречивы. Однако уже ясно, что речь идет о сотнях погибших, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Беспорядки в Иране

Беспорядки в Йемене

Беспорядки в Бахрейне

Беспорядки в Ливии