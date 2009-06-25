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Беспорядки в Корее

25 июня 2009 10:33
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В день 59-ой годовщины начала Корейской войны несколько сотен человек собрались в центре Сеула. Люди жгли северокорейские флаги и макеты ракет. Так жители высказывали недовольство проводимой Пхеньяном политикой. В мае КНДР заявила, что больше не намерена соблюдать условия перемирия 53-го года, и пообещала дать военный отпор Южной Корее и ее сторонникам, если на то будет необходимость.

Тем временем, Северную Корею охватили антиамериканские митинги. Вашингтон – в годы войны был союзником Сеула. Гнев жители КНДР вымещали на небольшом американском корабле, захваченном у берегов полуострова еще 40 лет назад.

# происшествия

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