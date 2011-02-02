Беспорядки в Египте: упорное несогласие отдельных манифестантов на мирный трансфер власти можно объяснить влиянием извне

Последние сутки в Каире и других крупных городах проходят столкновения сторонников и противников президента Хосни Мубарака. А около часа назад стали поступать сообщения о том, что в египетской столице, центр которой сейчас оккупируют сотни тысяч человек, военные начали стрелять в воздух.

Хосни Мубарак, президент Египта:

Моя главная задача сейчас вернуть стабильность и безопасность стране, дать возможность осуществить передачу власти тому, кого на следующих выборах изберет народ Египта. Скажу по чести, и не обращаясь конкретно к нынешней ситуации, я не собирался участвовать в следующей президентской кампании. Я уже отдал много времени, служа Египту и его народу, и просто хочу служить до окончания моего срока в интересах нации.

Человек, с чьим именем связано внутри- и внешнеполитическая устойчивость Египта, один из немногих, кто действительно сдерживал Ближний Восток от скатывания в неизбежность войны всех против всех, Хосни Мубарак сделал «арабской улице» предложение, от которого она не должна была отказаться.

Политик и стратег, для умиротворения толпы, предпочел заблаговременно объяснить оппонентам свои планы на общее будущее. Инициативу поддержала армия, беспрецедентными усилиями которой, Египет пока не оказался расколот гражданской войной. Вот только усилий, как показывают события, все же не хватает.

И причины продолжения противостояния теперь уже точно не в симпатиях или антипатиях египтян. Просто, асимметричный ответ «арабской улицы» на вызванную, в том числе и внешними факторами, системную экономическую нестабильность, вовсю используют внесистемные силы. Используют, действительно, сложное экономическое положение, использую нищету, используют доход в два доллара в день, используют проблемы с недоступностью медпомощи.

Впрочем, не сами трудности, а именно желание внесистемных сил во что бы то ни стало получить власть здесь и сейчас, желание, объединившее прозападных либералов и мусульманских радикалов. Именно это желание гонит людей на улицы, под палки и камни, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». И еще, конечно, внешнее влияние. Но в сегодняшнем мире без него как-то нигде.



Иван Преображенский в статье «Как США свергали Мубарака»:

Так не было ли американского влияния и в Египте? Стоит попробовать отследить. Итак, начало беспорядков при помощи условной «самоорганизации» в Facebook и других сетях, до которой египтяне, конечно, сами додумались, без помощи со стороны американцев, хотя, как свидетельствуют документы Wikileaks, некоторые египетские гражданские активисты в США стажировались.

Именно влиянием извне можно объяснить упорное несогласие отдельных манифестантов на мирный трансфер власти. Арабского джина, которого так долго и упорно выманивали из бутылки, загнать обратно трудно. При этом, к чему может привести псевдопобеда уличного народовластия, говорить не приходится. От власти улицы, арабской или любой другой, приходится предостерегать.

Биньямин Нетаньяху, премьер-министр Израиля:

Мы с настороженностью и беспокойством следим за событиями в Египте в надежде, что мир будет сохранен. Стабильность и безопасность – вот, что единственно важно.

Вот и получается, в стабильности и безопасности заинтересованы все, кроме внесистемных сил внутри страны и их иностранных кураторов, всегда преследующих лишь собственные интересы. И еще, может, владельцев яхт, которые сейчас дрейфуют вдоль берегов Египта, радуясь, что другие аттракционы закрыты, и туристы готовы платить вдвойне.

Куда в это время дрейфует сам Египет вместе с арабской улицей и другими североафриканскими странами, владельцам яхт, понятно все равно. Но это только до времени, когда им самим придется сойти на берег.

В центре Каира начались столкновения между противниками и сторонниками действующего президента