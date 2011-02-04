Беспорядки в Египте: разъяренные манифестанты забрасывают камнями и бьют палками иностранных журналистов

Египет по-прежнему далек от мирной жизни. Сейчас в Каире и других крупных городах относительно спокойно, но минувшая ночь прошла в обстановке крайней напряженности.

Сторонники и противники действующего президента Хосни Мубарака вели друг против друга настоящую войну — с палками и камнями. Только за минувший день в столкновениях погибли 13 человек. Свыше тысячи пострадали.

Но особые опасения вызывают участившиеся случаи нападения на иностранных журналистов. Задержанию, арестам и атакам подверглись съемочные группы и журналисты из США, Франции, Польши, Бельгии, России, Кубы, Швейцарии, Швеции. Многим аккредитованным в Каире журналистам сейчас рекомендуют снимать таблички с логотипами СМИ со зданий своих корпунктов.

Между тем противники президента Мубарака готовятся к новой масштабной волне выступлений. Организаторы акций протеста намерены собрать в центре Каира не менее миллиона демонстрантов, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Новые беспорядки в Египте логичным образом приведут к еще большему ухудшению экономической и гуманитарной ситуации в стране. После уличных столкновений закрыто большинство магазинов Каира и других крупных городов. Многие торговые точки сожжены. Продукты достать сложно. Практически не продается хлеб, а это — основной и чуть ли не единственный источник питания для многих египтян. В стране с 80-миллионным населением, где почти половина людей привыкла жить на 2 доллара в день, такая ситуация может обернуться катастрофой.

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