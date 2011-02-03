Беспорядки в Египте: разъяренные грабители преследуют туристов

Египетская столица этой ночью вновь стала ареной столкновений. Доходило даже до вооруженного противостояния между противниками и сторонниками президента Хосни Мубарака. По разным данным, в беспорядках погибли до 5 человек. Около тысячи получили ранения, в том числе иностранные корреспонденты.

Стычки происходили в разных частях Каира, а также в других городах. Зачастую демонстранты шли, что называется, «стенка на стенку». Настоящий каменный дождь летел как в одну, так и в другую сторону. Несколько десятков молодых людей забрались на крыши высотных домов в районе площади Тахрир и бросали сверху бутылки с зажигательной смесью. Всю ночь горели магазины и лавки. Кстати, в египетских городах, где уже десятый день идут массовые протесты, и без того не хватает продовольствия. На улицах орудуют мародеры. Причем беспорядки коснулись и курортных городов. В Хургаде небольшая группа чешских туристов была вынуждена бежать от разъяренных грабителей, которые преследовали иностранцев до самой гостиницы, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

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