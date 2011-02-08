Беспорядки в Египте: каждый день народных волнений казне Египта обходится в 310 миллионов долларов

Взгляды инвесторов со всего мира сейчас прикованы к экономике Египта. Немотря на то, что народные волнения уже утихают, экономика страны несет колоссальные убытки.

Египетский фунт упал по отношению к доллару до 6-летнего минимума и продолжает обесцениваться. Убытки Центробанка достигли 8 миллиардов долларов.

Инвесторы из-за беспорядков в панике выводят активы с бирж Ближнего Востока в Европу и США. Растут цены на нефть, также растет цена и на пшеницу. На Чикагской зерновой бирже мартовские контракты этой культуры подорожали за день почти на 1,5%, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Тем временем, новый кабинет министров разрабатывает ряд мер, чтобы стабилизировать ситуацию в стране. Накануне, правительством Египта пообещало с апреля повысить зарплату госслужащим на 15%.