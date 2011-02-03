Беспорядки в Египте: экономическая и социальная ситуация в стране все более скатывается к гуманитарной катастрофе

Кризис в Египте охватывает все новые территории и массы людей. В открытое вооруженное противостояние на центральной площади столицы страны, Каира, постоянно вовлечены десятки тысяч человек.

Число погибших неуклонно растет, есть сообщения о жертвах среди иностранцев, количество пострадавших только за последние сутки перевалило за полторы тысячи. Очевидцы сообщают о стрельбе и взрывах. Армия предпринимает попытки сдержать враждующие стороны, но они пока безрезультатны.

Из страны планируется эвакуация сотрудников миссии ООН, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». При этом на власти со стороны ряда международных организаций и государств оказывается беспрецедентное дестабилизирующее давление.

Между тем, экономическая и социальная ситуация в Египте, и до кризиса находившаяся в плачевном состоянии, все более скатывается к гуманитарной катастрофе.

Если ранее значительная часть египтян довольствовалась доходом в два доллара в день, то в нынешних условиях наличных денег в Каире почти нет: закрыты банки, проблемы и с продовольствием, прекратили работу большинство магазинов.

Происходящее на севере Африки сказывается и на мировой экономике, в частности, на рынке нефти. Цена за баррель черного золота накануне превысила отметку в 103 доллара. А региональные биржи в результате конфликта недосчитались в совокупности 49 миллиардов.