Беспорядки в Египте: число жертв возросло до 150 человек. Воспользовавшись ситуацией, из тюрем бежали тысячи заключенных

Более двух тысяч человек пострадало. В некоторых районах Каира ночью, несмотря на комендантский час, были слышны выстрелы. В городе орудуют мародеры. Разграблены многие магазины.

Чтобы восстановить порядок, улицы патрулируют военные. Однако взять под контроль все районы солдатам пока не удается. Чтобы хоть защититься от грабителей, жители собирают отряды самообороны.

Только в городе Эль-Файюме, который находится в 100 километрах от Каира, на свободу вырвались около пяти тысяч уголовников. В целях безопасности временно закрыта автотрасса между Каиром и Александрией.

Накануне на фоне ожесточившихся массовых беспорядков и акций протеста правительство Египта официально подало в отставку, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Напомним, антиправительственные выступления вспыхнули в стране 25 января. Манифестанты выступают против безработицы и требуют улучшения условий жизни. Ситуацию нашему телеканалу прокомментировали в посольстве Беларуси в Египте.

Алексей Зеньков, второй секретарь Посольства Республики Беларусь в Арабской Республике Египет:

Информации о пострадавших гражданах Беларуси нет. Такая информация в посольство не поступала.

Курортные зоны, в которых преимущественно сконцентрированы граждане Беларуси, находятся на значительном удалении от Каира и других городах, в которых проходили массовые акции протеста. Ситуация в данных населенных пунктах остается стабильной. Там присутствуют правоохранительные органы Египта. Полностью поддерживается порядок.

Беспорядки в Египте: 29 января правительство Египта официально подало в отставку