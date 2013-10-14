Беспорядки в Бирюлёво: 23 человека пострадали, более 380 задержаны

Новости России. В воскресенье жители района Западное Бирюлёво на юге Москвы организовали народный поход. Таким образом молодые люди требовали расследования громкого убийства, совершённого здесь в четверг, а также закрытия местной овощной базы и ужесточения миграционной политики.

РИА-Новости:

В ночь на четверг в Западном Бирюлево неизвестный зарезал молодого человека Егора Щербакова на глазах у его девушки, после чего скрылся. Судя по изображениям с камер видеонаблюдения, убийца – неславянской внешности. <...>. Отдельные участники акции стали нарушать общественный порядок, но полиция предотвратила погром в торговом центре, а к концу дня были задержаны в общей сложности 380 человек. Было возбуждено дело о хулиганстве, мэр Москвы и руководство МВД заявили, что зачинщики беспорядков должны ответить по закону.

Как сообщает ИТАР-ТАСС, сотрудники ОМОН попытались не допустить прохода, но толпа пошла не по проезжей части, а по тротуару и дворами. По дороге они переворачивали «Газели» и разбивали стекла.

На местной овощебазе сломаны въездные ворота, повреждены три холодильные камеры. На площади у станции «Бирюлёво Товарная» разгромлена арбузная палатка и разбиты три автомобиля.

В воскресенье вечером название «Бирюлёво» на кириллице попало в десятку наиболее актуальных тем Twitter.

Русская служба новостей:

В десятку наиболее актуальных тем микроблога попадают слова, которые упоминались минимум в 10-20 тысячах сообщений в час. В трендах Twitter для России хэштег #Бирюлево занимает первое место, также в десятке тем есть хэштег #Москва, по которыму также можно найти обсуждения происходящих в Бирюлево событий.