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Беспорядки после футбольного матча в Египте. Более 70 погибших, около тысячи раненных

02 февраля 2012 06:00
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Трагедия произошла накануне вечером в городе Пор-Саид на севере Египта после футбольного матча между местной командой «Аль-Масри» и гостями из Каира «Аль-Ахли», завершившегося победой хозяев 3:1.

Столкновения между фанатами вспыхнули сначала на трибунах, однако затем они начали прорываться на футбольное поле. У многих с собой оказались ножи. Была применена и пиротехника. После этго на стадионе вспыхнул пожар.

Большинство погибших – работники службы безопасности. Также сообщается о ранении тренера каирской команды португальца Мануэля Жозе. Спортсмены были доставлены на военном самолете в столицу Египта. Всего же на стадионе находилось порядка 40 тысяч болельщиков.

Проходивший в это время в Каире футбольный матч местных команд «Аз-Замалек» и «Аль-Исмали» также был приостановлен главным судьей. Недовольные таким решением болельщики подожгли стадион. Однако люди вовремя были эвакуированы с трибун, огонь удалось быстро потушить.

По инициативе правящего в стране Высшего совета вооруженных сил в Египте объявлен трехдневный траур. Также со своего поста были отправлены в отставку губернатор провинции Порт-Саид и начальник управления безопасности.

Парламент страны собирается 2 февраля на экстренное заседание. Национальное первенство страны по футболу приостановлено на неопределенный срок.

Полиции удалось задержать всего 47 человек. По факту беспорядков прокуратура проводит расследование, сообщает ctv.by.

Беспорядки после футбольного матча в Египте. Более 70 погибших, около тысячи раненных-1

Беспорядки после футбольного матча в Египте. Более 70 погибших, около тысячи раненных-3

Беспорядки после футбольного матча в Египте. Более 70 погибших, около тысячи раненных-5

Беспорядки после футбольного матча в Египте. Более 70 погибших, около тысячи раненных-7

Беспорядки после футбольного матча в Египте. Более 70 погибших, около тысячи раненных-9

Беспорядки после футбольного матча в Египте. Более 70 погибших, около тысячи раненных-11

Беспорядки после футбольного матча в Египте. Более 70 погибших, около тысячи раненных-13

Беспорядки после футбольного матча в Египте. Более 70 погибших, около тысячи раненных-15

Беспорядки после футбольного матча в Египте. Более 70 погибших, около тысячи раненных-17

Беспорядки после футбольного матча в Египте. Более 70 погибших, около тысячи раненных-19

Беспорядки после футбольного матча в Египте. Более 70 погибших, около тысячи раненных-21

Беспорядки после футбольного матча в Египте. Более 70 погибших, около тысячи раненных-23

Беспорядки после футбольного матча в Египте. Более 70 погибших, около тысячи раненных-25

Беспорядки после футбольного матча в Египте. Более 70 погибших, около тысячи раненных-27

Беспорядки после футбольного матча в Египте. Более 70 погибших, около тысячи раненных-29

Беспорядки после футбольного матча в Египте. Более 70 погибших, около тысячи раненных-31

Беспорядки после футбольного матча в Египте. Более 70 погибших, около тысячи раненных-33

Беспорядки после футбольного матча в Египте. Более 70 погибших, около тысячи раненных-35

Беспорядки после футбольного матча в Египте. Более 70 погибших, около тысячи раненных-37

Беспорядки после футбольного матча в Египте. Более 70 погибших, около тысячи раненных-39

# происшествия # Массовые беспорядки # Массовые беспорядки в Египте # Фотофакт

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