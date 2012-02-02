Беспорядки после футбольного матча в Египте. Более 70 погибших, около тысячи раненных

Трагедия произошла накануне вечером в городе Пор-Саид на севере Египта после футбольного матча между местной командой «Аль-Масри» и гостями из Каира «Аль-Ахли», завершившегося победой хозяев 3:1.



Столкновения между фанатами вспыхнули сначала на трибунах, однако затем они начали прорываться на футбольное поле. У многих с собой оказались ножи. Была применена и пиротехника. После этго на стадионе вспыхнул пожар.



Большинство погибших – работники службы безопасности. Также сообщается о ранении тренера каирской команды португальца Мануэля Жозе. Спортсмены были доставлены на военном самолете в столицу Египта. Всего же на стадионе находилось порядка 40 тысяч болельщиков.



Проходивший в это время в Каире футбольный матч местных команд «Аз-Замалек» и «Аль-Исмали» также был приостановлен главным судьей. Недовольные таким решением болельщики подожгли стадион. Однако люди вовремя были эвакуированы с трибун, огонь удалось быстро потушить.



По инициативе правящего в стране Высшего совета вооруженных сил в Египте объявлен трехдневный траур. Также со своего поста были отправлены в отставку губернатор провинции Порт-Саид и начальник управления безопасности.



Парламент страны собирается 2 февраля на экстренное заседание. Национальное первенство страны по футболу приостановлено на неопределенный срок.



Полиции удалось задержать всего 47 человек. По факту беспорядков прокуратура проводит расследование, сообщает ctv.by.