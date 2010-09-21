Беспорядки и столкновения в пакистанском Карачи унесли жизни 19 человек

Более 30 человек получили ранения. За минувшие сутки улицы этого портового города превратились в арену боевых действий.

Сначала люди просто пускали в ход кулаки и палки, а затем началась и беспорядочная стрельба — прямо в толпе. Следователи полагают, что огонь открывали боевики двух враждующих между собой политических партий. Их наиболее радикально настроенные активисты не раз обвиняли друг друга в коррупции и дискриминации национальных меньшинств.

Ранее также в Карачи боевики убили лидера одной из этих фракций. А на прошлой неделе в Лондоне от рук неизвестных погиб другой влиятельный политик этой же партии Имран Фарук.