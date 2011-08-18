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Беспорядки этой ночью охватили Швецию

18 августа 2011 09:41
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Во втором по величине городе — Гетеборге — агрессивно настроенные молодые люди атаковали патрульные машины.

В полицейских полетели бутылки с зажигательной смесью и камни, их слепили мощными лазерными указками, из-за чего несколько стражей порядка получили ожоги глаз. Задержать зачинщиков не удалось.

В полиции считают, что данное нападение связано с арестом двух человек, обвиненных в вандализме. К слову, на прошлой неделе уже происходили столкновения полиции и молодежи в пригороде Стокгольма. Власти Швеции полагают, что они были спровоцированы погромами в Великобритании, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

# происшествия

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