Бешеный волк атаковал одну из деревень Гомельской области. Пострадали 5 местных жителей

Остановить хищника удалось лишь при помощи оружия. Всем пострадавшим оказана медицинская помощь, сейчас они проходят курс лечения.

Небольшая деревня Двор Савичи как кольцом окружена лесом. И лесом непростым: всего в полукилометре отсюда – граница Полесского радиационно-экологического заповедника. Это тысячи гектаров дикой природы. Лиса в курятнике или кабаны в огороде – дело здесь привычное, однако нынешний гость оказался совсем необычным.

Что произошло Владимир Леонтьевич понял не сразу. Зверь подкараулил мужчину в его собственном огороде.

Владимир Леонтьевич, пострадавший:

Нагнулся кавуны смотреть. А он сверху. Схватил его за заднюю лапу, когда разобрался, он меня стиснул. Хотел его за пасть схватить – не получилось.

Чем бы закончилась схватка неизвестно: на помощь Владимиру Березняцкому пришла жена Валентина.

А в следующий момент клыки матерого хищника уже сомкнулись на теле пенсионерки.

Потом Владимир Леонтьевич начал колоть незваного гостя вилами. Волк отступил, а израненные пенсионеры бросились к телефону. Помимо скорой помощи позвонили и председателю местного сельсовета. Известный на весь район охотник Адам Царенок был на месте уже через 10 минут, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное теелвидение».

Адам Царенок, председатель местного сельсовета:

На этом месте я его убил. Тут санитарные врачи уже все обработали. Труп сожгли, голову забрали.

Всего жертвами волка стали пять жителей деревни Двор Савичи и несколько местных собак. Бешенство животного окончательно установила проведенная экспертиза. И простому обывателю понятно: здоровый волк в деревню бы не пришел. Убитое в этот раз животное было действительно огромным.

Люди уже получили всю необходимую в таких случаях медицинскую помощь. Полный же курс прививок от бешенства продлится полгода.

Кстати, нынешний волк не первый в Савичах. В 2005 году бешеный хищник уже нападал на местных жителей: тогда женщину волк покусал прямо у магазина.