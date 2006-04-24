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Берегите лес от пожара!

24 апреля 2006 11:15
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За выходные в столичной области из-за неосторожного обращения с огнем при выжигании сухой травы произошли 23 пожара. Зафиксировано 4 случая возгорания леса. В связи с началом пожароопасного периода Минское областное управление МЧС напоминает о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности в лесопарковых зонах. Напомним, что в соответствии с административным кодексом Беларуси за выжигание сухой растительности, а также непринятие мер по ликвидации палов предусмотрены штрафы в размере до 25 базовых величин.
# происшествия

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