Берегите лес от пожара!

За выходные в столичной области из-за неосторожного обращения с огнем при выжигании сухой травы произошли 23 пожара. Зафиксировано 4 случая возгорания леса. В связи с началом пожароопасного периода Минское областное управление МЧС напоминает о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности в лесопарковых зонах. Напомним, что в соответствии с административным кодексом Беларуси за выжигание сухой растительности, а также непринятие мер по ликвидации палов предусмотрены штрафы в размере до 25 базовых величин.