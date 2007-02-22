Белорусы прочувствовали в минувшие сутки характер "Кати"

Это холодный антициклон, который пришёл в Беларусь с Северной Европы и принёс резкое похолодание.

По северо-востоку температура воздуха понизилась до 25 градусов. По сведениям синоптиков, до конца текущей недели погода существенно не изменится. А с 23 февраля, когда страна окажется в центре антициклона, морозы усилятся. В ночные часы будет -20 -26 градусов, при прояснениях до -32. Днем -10-16. По прогнозам синоптиков, потеплеет в республике только в начале следующей недели. Однако холода, скорее всего, продержатся в Беларуси до середины марта.

Минувшая ночь стала самой холодной с начала этого года. По информации Гидрометцентра, температура воздуха по республике колебалась от 23 до 29 градусов мороза. Местами по Витебской и Могилевской областям столбик термометра опускался до -30. Самая низкая температура -31 зафиксирована на метеостанции Езерище Витебской области. Лишь на юго-западе страны ночные морозы не превышали 18-23. По прогнозам синоптиков, в ближайшие трое суток в Беларуси сохранится влияние арктического антициклона "Катя". Поэтому крепкие морозы еще удержатся до конца недели.

И есть уже первые жертвы лютующей "Кати". В Гомеле девять случаев глубокого отморожения. В Минске в больницы доставлены восемь человек с холодовыми травмами. Все они были в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, в травматологические отделения за минувшие сутки попали девять человек, получившие переломы и травмы от падений.

Из-за резкого похолодания в Беларуси увеличилось и количество пожаров. Только за минувшие сутки в республике их зафиксировано 46, из которых 38 в жилых домах. Жертвами огня стали десять человек, в том числе двое детей.

Не выдержали морозов и некоторые участки теплотрасс. Так, в Барановичах минувшей ночью произошел прорыв теплотрассы. Без отопления остались 10 многоквартирных домов. В настоящее время работы по ликвидации аварии продолжаются. ЧП на теплотрассе произошло и в Дзержинске. Нарушенное теплоснабжение нескольких административных зданий в городе планируется восстановить в течение дня.

В Сморгонском же районе сильных морозов не выдержали линии электропередач. Из-за обрыва проводов без электричества остались шесть небольших деревень. В настоящее время в пострадавшем районе работают аварийные бригады.

Между тем, энергетики заявляют, что объекты белорусской энергосистемы в период максимальных нагрузок из-за резкого похолодания работают в нормальном режиме. По данным "Белэнерго", объем потребленной электроэнергии за минувший день составил почти 119 млн. кВт/ч.

В прошлом году максимальный показатель был 124 млн. кВт/ч в сутки. Февральская температура прошлого и нынешнего годов примерно одинаковая (-8,2 градуса). В то же время, в феврале текущего года объем энергопотребления снизился более чем на 11%.

Наступившие морозы могут скорректировать и сроки школьных каникул. Раньше времени они начнутся, если температура воздуха составит -25 градусов и ниже. Для учеников 1-6 классов сельских школ уроки прекратятся, если на 7 часов утра температура будет 25 градусов мороза. Для старшеклассников решение о внеплановых каникулах принимается отделами образования. При -27 в детских садах могут быть организованы группы с круглосуточным пребыванием.

