Белорусской транспортной прокуратурой возбуждено уголовное дело по факту падения российского самолета

Один из черных ящиков уже обнаружен, другой еще ищут. Данные первого бортового самописца ситуацию не прояснили.

На месте крушения российского самолета работает следственная бригада. Расследованием причин займется международная комиссия. В неё войдут представители Беларуси, России, а также американо-британской компании — производителя самолета. И как заявил директор департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси Вадим Мельник, в настоящее время выдвигать какие-либо предварительные версии крушения самолета сложно. Данные первого бортового самописца, который был найден ночью, ситуацию не прояснили.

Самолет российской авиакомпании S-Air вылетел из аэропорта Внуково, выполняя чартерный рейс в Национальный аэропорт «Минск» в 20.06. В 21.14 на удалении в 20 км от аэропорта и высоте в 600 м пилот вышел на связь с диспетчером. Самолет заходил на посадку гораздо правее положенного курса, и диспетчер отправил его на второй круг. При повторном заходе связь с диспетчером была потеряна, и самолет пропал с радаров.