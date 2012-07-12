Белорусский самолет с гуманитарным грузом на сумму 2 млрд. рублей прибыл в пострадавший от наводнения Краснодарский край

Новости Беларуси. Самолет с гуманитарным грузом прибыл в Краснодарский край, пострадавший от разрушительного наводнения. Последствия наводнения на Кубани — это 171 погибший и 35 тысяч пострадавших. Самая тяжелая ситуация в Крымске. В результате стихийного бедствия треть 50-тысячного города оказалась затопленной. Это более 4 тысяч домов.

По распоряжению президента Беларуси гуманитарный груз для Кубани собрали из государственного материального резерва страны. Транспортный самолет Ил-76 заполнили полушерстяными одеялами, мясными и молочными консервами, питьевой водой, постельными принадлежностями, полотенцами, медикаментами. Общая стоимость груза — почти 2 миллиарда белорусских рублей.

Александр Шамко, заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь:

По указанию главы государства принято решение об оказании гуманитарной помощи Краснодарскому краю Российской Федерации. Планируем оперативно доставить груз и сегодня возвратиться в Республику Беларусь. Груз массой 30 тонн — то, что можно оперативно доставить, максимум по техническим характеристикам самолета. В состав гуманитарного груза входят медикаменты, питьевая вода, продукты питания, постельные принадлежности.

Днем самолет взлетел из Национального аэропорта «Минск» и уже через два часа приземлился в аэропорту города Анапа. Белорусскую делегацию из 20 человек встретили представители российского МЧС. Продукты, вещи и медикаменты сразу перегрузили, чтобы немедленно доставить в наиболее пострадавший от разгула водной стихии кубанский город Крымск. Так решили специалисты российского МЧС, это сейчас главное, в чем нуждаются пострадавшие. Около Крымска расположено несколько палаточных городков. Вся поступающая гуманитарная помощь распределяется в соответствии с потребностями.

Евгений Мельников, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Только что посетили ряд палаточных городков. Население с большой благодарностью, со слезами на глазах встречает оперативную помощь, поступившую от Беларуси, благодарят и лично Александра Лукашенко. Говорят, что они были уверены в том, что такая страна как Беларусь первой откликнется на их беду. Сейчас переговорили и с руководством края, и с администрацией города о дополнительной помощи. Понадобятся не только продукты и медикаменты, но и техника.

Планируется подключить к гуманитарным поставкам из Беларуси в Кубань такие предприятия как Пинкдрев, Гомельдрев и Амкодор, которые помогли бы материалами и технико-восстановительными работами. Кроме этого идет речь и о возможных поставках из Беларуси мебели, необходимых электробытовых приборах в составе новой партии гуманитарной помощи. В том числе и со складов российских представительств белорусских предприятий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.