Белорусский Красный Крест начал сбор пожертвований для пострадавших от наводнения на Кубани. Как и куда их вносить?

Новости Беларуси. Белорусский Красный Крест начал сбор пожертвований для пострадавших от наводнения на Кубани. Через российских коллег они будут направлены на закупку и транспортировку продовольствия, медикаментов и оборудования, одежды, одеял, средств коммуникации, поиска без вести пропавших и других потребностей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К беде в Краснодарском крае не остались равнодушны и простые белорусы. Среди них — наши телезрители. Минчанин Александр Сазон позвонил на горячую линию СТВ с вопросом: как можно передать вещи тем, кто пострадал от наводнения в Кубани. Александр Петрович с супругой собрали необходимые вещи и с нашей подсказки направили в Белорусское общество Красного Креста. К слову, все желающие могут перечислить и денежные средства.

Банковские реквизиты Белорусского Красного Креста:

Расчетный счет Белорусского Красного Креста 3015740099012 отделение №539 в ОАО «Белинвестбанк», г. Минск. Код 739, УНП 100265026, БИК (МФО) 153001739 с пометкой «Помощь пострадавшим от наводнения на Кубани».

Дмитрий Русаков, главный специалист по реагированию на ЧС Белорусского общества Красного Креста:

В дальнейшем эти средства мы планируем переправить нашим партнерам давним – российскому Красному Кресту, который в с свою очередь, закупит на них медикаменты. Возможно, эти средства будут затрачены на транспортировку гуманитарной помощи, поиск пропавших, обеспечение их самым необходимым.