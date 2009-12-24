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Белорусский фермер избил работника, привязав его к столбу

24 декабря 2009 09:52
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Случай произошел в деревне Повишни Ошмянского района.

У хозяев возникли претензии к 41-летнему работнику их крестьянско-фермерского хозяйства. По их мнению, он что-то похитил. Вместо того чтобы обратиться в милицию, хозяин принял иное решение - выпороть подчиненного. Мужчина привязал  руки работника к столбу и жестоко избил его. В ход пошла деревянная палка, которой истязатель нанес несчастному не менее 27 ударов.

Этот случай мог и не попасть в поле зрения сотрудников органов внутренних дел, если бы пострадавшему не стало плохо и он не обратился бы за медицинской помощью в больницу. Оттуда пришло сообщение в местный райотдел милиции. Возбуждено уголовное дело, сообщили в отделении информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома  корреспонденту БЕЛТА.

# происшествия

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