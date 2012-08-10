Белорусский эльф, наигравшись в World of Warcraft, задержан за прыжки по машинам в Крыму

Новости Украины. Белорусский турист, называющий себя эльфом из популярной компьютерной игры World of Warcraft задержан в Крыму. Будучи в неадекватном состоянии после приёма неизвестных галлюциногенных препаратов, отдыхающий решал, что он эльф. Молодой «эльф» забрался на чужую машину и стал на ней прыгать, оставляя серьёзные вмятины.

Прибывшие на место происшествия стражи порядка узнали, что турист не считает себя человеком, он утверждает, что все эльфы прыгают по машинам. «Эльф» недоумевает: как его пребывание на капоте машины могло нанести ущерб, ведь эльфы мало весят и хорошо прыгают.

Белорусский турист доставлен в отделение милиции, туда же подъехал и хозяин машины. Пока не известно, какое наказание теперь ожидает задержанного «эльфа».

Сергей Рыбянец, директор охранного спецподразделения «Барс» в Феодосии:

Владелец автомобиля выразил глубокую благодарность за столь быстрое реагирование, ведь теперь появилась надежда получить страховку на автомобиль.

Популярная компьютерная игра World of Warcraft провоцирует людей и на серьезные преступления. К примеру, норвежский террорист Андерс Брейвик в ходе допросов признался, что на протяжении года по 16 часов на день играл в World of Warcraft, отвлекаясь только на сон. Террорист признался, что именно тогда, будучи игроком, решился на преступление, которое сотрясло Норвегию в июле 2011 года. Напомним, Брейвик осужден за теракт, жертвами которого стали 77 человек.