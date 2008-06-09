Белорусских граждан среди пострадавших при землетрясении в Греции нет

Об этом сообщили во внешнеполитическом ведомстве страны.

Накануне в 200 километрах от Афин произошло сильное землетрясение магнитудой 6,5 баллов. Пострадали более 200 человек, разрушены десятки зданий, повреждены стратегические объекты. Местные курорты не пострадали. Возможно, поэтому в дипредставительства в Греции не обращались ни белорусские, ни российские туристы.

Тем временем, в другой части Греции не прекращается разгул другой стихи – лесных пожаров. 18 сотрудников МЧС Беларуси - экипаж самого грузоподъемного в мире вертолета Ми-26, - вот уже неделю находится в этой стране. Землетрясение в график работы спасателей изменений не внесло - сообщили в МЧС Беларуси.

