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Белорусских граждан среди пострадавших при землетрясении в Греции нет

09 июня 2008 18:36
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Об этом сообщили во внешнеполитическом ведомстве страны.

Накануне в 200 километрах от Афин произошло сильное землетрясение магнитудой 6,5 баллов. Пострадали более 200 человек, разрушены десятки зданий, повреждены стратегические объекты. Местные курорты не пострадали. Возможно,  поэтому в дипредставительства в Греции не  обращались ни  белорусские, ни российские туристы.  

Тем временем, в другой части Греции не прекращается  разгул другой стихи – лесных пожаров. 18 сотрудников МЧС Беларуси - экипаж самого грузоподъемного в мире вертолета  Ми-26, - вот  уже неделю находится в этой стране. Землетрясение в график работы спасателей изменений не внесло  - сообщили  в МЧС  Беларуси.

# происшествия

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