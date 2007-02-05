Белорусские туристы решили поспорить с таможенными службами страны

Туристический автобус, следовавший по маршруту Одесса - Минск после прохождения таможенного досмотра в пункте пропуска Невель был остановлен для новой проверки. Несмотря на законность процедуры, пассажиры повели себя неадекватно.

Автобус с минскими коммерческими туристами привлек к себе внимание таможенников необычностью маршрута. Пункт пропуска Невель в стороне от оживленных коммерческих трасс. Такой выбор маршрута и навел на мысль о неком тайном умысле и побудил таможенников провести повторный досмотр. Туристы противились ему около пяти часов. Подозрения таможенников оказались не напрасными. Все эти вещи, которые туристы везли из Одессы в Минск, якобы для личного пользования, почему-то оказались не задекларированы.

Повторный таможенный контроль довольно часто выявляет укрытые от таможенного оформления товары. В конце прошлого года Пинские таможенники во время аналогичной операции на трех автобусах обнаружили свыше 3 тонн неоформленных грузов.