Белорусские туристы пострадали в крупной аварии в Крыму

Среди белорусских, российских и украинских туристов было и пятеро детей.
Удар был такой силы, что автобус перевернулся и встал на колеса. Водитель легковушки погиб на месте, один пассажир скончался в больнице.
На месте аварии работало 10 бригад «скорой помощи». Всем пострадавшим в настоящее время оказывается медицинская помощь.
Мать и дочь из Витебска в тяжелом состоянии находится в реанимации. Семейная пара из Могилева отделалась менее серьезными травмами.
Информацию о состоянии здоровья туристов родственники могут получить в Республиканском центре медицины катастроф в городе Симферополе по телефону 8-1038-0652-27-40-62.