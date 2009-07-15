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Белорусские туристы пострадали в крупной аварии в Крыму

15 июля 2009 07:45
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14 июля на трассе Симферополь – Керчь микроавтобус с столкнулся с легковым автомобилем. (ФОТО)

Среди белорусских, российских и украинских туристов было и пятеро детей.

Удар был такой силы, что автобус перевернулся и встал на колеса. Водитель легковушки погиб на месте, один пассажир скончался в больнице.

На месте аварии работало 10 бригад «скорой помощи». Всем пострадавшим в настоящее время оказывается медицинская помощь.

Мать и дочь из Витебска в тяжелом состоянии находится в реанимации. Семейная пара из Могилева отделалась менее серьезными травмами.

Информацию о состоянии здоровья туристов родственники могут получить в Республиканском центре медицины катастроф в городе Симферополе по телефону 8-1038-0652-27-40-62.

ДТП авария Крым

ДТП авария Крым

ДТП авария Крым

ДТП авария Крым

# происшествия # Фотофакт

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