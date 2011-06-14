Белорусские туристы попали в ДТП в Турции, пострадали 15 человек

Сегодня у них был последний день курортного отдыха. Белорусы ехали на микроавтобусе из Бодрума в аэропорт.

По дороге водитель не справился с управлением, маршрутка несколько раз перевернулась и вылетела в кювет. По предварительным данным, водитель мог уснуть за рулем. Сейчас некоторые наши туристы дают свидетельские показания в полиции по факту ДТП, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Посольство Беларуси в Турции отслеживает ситуацию и оказывает помощь пострадавшим белорусам.

Евгений Нестеренко, третий секретарь посольства Республики Беларусь в Турецкой Республике:

В районе 7.30 утра на дороге в аэропорт в городе Бодруме произошла авария. Пострадали граждане Беларуси — они получили травмы различной степени тяжести, после чего были доставлены в государственную больницу поселка Милас, где были произведены все необходимые процедуры, сделаны томографии и рентгеновские исследования. На данный момент все граждане Беларуси выписаны и размещены в отеле. Если всё будет хорошо, то их вылет планируется из города Измира завтра примерно в 9.30 утра.