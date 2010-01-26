Белорусские туристы попали в аварию в Египте

В экскурсионном автобусе 18 пассажиров ехали из курорта Раас Гариб на побережье Красного моря в Каир. На трассе автобус столкнулся с ограждением и съехал на обочину. Пострадали три белоруса.

Сейчас в больнице им оказывают медицинскую помощь. Предварительной причиной аварии называют сложные погодные условия и превышение скорости.

Ситуацию нам прокомментировали в белорусском Посольстве в Египте.

Алексей Зеньков, второй секретарь Посольства Республики Беларусь в Арабской Республике Египет:

– Имело место незначительное дорожно-транспортное происшествие. Автобус с туристами из Беларуси, который направлялся в Каир на экскурсию, в результате касания с ограничителями на разделительной полосе съехал с дорожного полотна на обочину. В автобусе при ДТП находилось 18 пассажиров, трое из которых получили легкие телесные повреждения, не представляющие опасности для жизни и здоровья. Пострадавшие были доставлены в госпиталь в городе Хургаде, где им была оказана необходимая медицинская помощь. После чего граждане продолжили отдых. Оставшаяся группа туристов, те лица, которые не пострадали, продолжила движение по намеченному туристическому маршруту в город Каир.