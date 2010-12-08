Белорусские таможенники задержали партию контрабандной косметики почти на $2 млн

Большегруз с прицепом вез в Россию из стран Евросоюза 115 тысяч единиц изделий известного мирового бренда – под видом запчастей к сельхозмашинам.

Товар шел по черной схеме: не предъявлялся к таможенному оформлению. Сейчас он конфискован, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». А владельца ждет штраф – от 100 до 500 базовых величин (сейчас она – 35 тысяч рублей).

Сергей Прудниченко, заместитель начальника управления государственного таможенного комитета Республики Беларусь:

Досмотр товара показал, что там находятся незаявленные в сопроводительных документах косметические изделия известной фирмы. Товар изъят. Сейчас материалы дела направлены в суд.