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Белорусские таможенники задержали партию контрабандной косметики почти на $2 млн

08 декабря 2010 12:12
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Большегруз с прицепом вез в Россию из стран Евросоюза 115 тысяч единиц изделий известного мирового бренда – под видом запчастей к сельхозмашинам.

Товар шел по черной схеме: не предъявлялся к таможенному оформлению. Сейчас он конфискован, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». А владельца ждет штраф – от 100 до 500 базовых величин (сейчас она – 35 тысяч рублей).

Сергей Прудниченко, заместитель начальника управления государственного таможенного комитета Республики Беларусь:
Досмотр товара показал, что там находятся незаявленные в сопроводительных документах косметические изделия известной фирмы. Товар изъят. Сейчас материалы дела направлены в суд.

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