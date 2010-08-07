Белорусские спасатели приступили к тушению пожаров в Рязанской области

Колонна спецтехники МЧС 7 августа утром прибыла в Рязанскую область. Помогать российским коллегам бороться с пожарами будут 20 машин и полторы сотни спасателей. Их разместили на турбазе «Мещера», в 80 километрах от Рязани.

Ситуация в Рязанской области до сих пор остается очень напряженной. Все вокруг окутано плотным дымом, вдоль дорог — выжженный лес и выгоревшие дотла населенные пункты.

С самого утра в Рязанской области работают и белорусские спасатели. Бригады МЧС рассредоточились по всему району. Белорусская техника здесь очень кстати, сегодня она была задействована на всех фронтах: от тушения небольших возгораний, до локализации больших огненных очагов. Именно белорусы сдерживают распространение огня на населенные пункты, находящиеся недалеко от трассы Рязань - Клепики — одного из эпицентров пожаров.

В основном, все белорусские бригады работают в 50 км от головного штаба по ЧС. Несколько машин сегодня были задействованы в тушении Окского государственного заповедника. Огонь заполыхал и в непосредственной близости от оперативного штаба МЧС России. Возгорание удалось потушить, в том числе, и благодаря белорусским спасателям.