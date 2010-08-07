Белорусские спасатели приступили к тушению пожаров в России

Колонна спецтехники МЧС сегодня утром прибыла в Рязанскую область.

Помогать российским коллегам бороться с пожарами будут 20 машин и полторы сотни спасателей. Их разместили на турбазе «Мещера», в 80 километрах от Рязани.

Все вокруг окутано плотным дымом, вдоль дорог — выжженный лес и выгоревшие дотла населенные пункты. На окраинах деревень люди дежурят круглыми сутками.

Белорусские бригады МЧС рассредоточились по всему району, пожары здесь возникают очень часто и постоянно в разных местах. На данным момент спасатели борются со стихией в более чем 40 очагах.

Несколько часов назад огонь заполыхал и в непосредственной близости от оперативного штаба МЧС России. Возгорание удалось потушить, в том числе, и благодаря белорусским спасателям. Обстановка в регионе остается очень сложной.