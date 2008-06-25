Белорусские спасатели передислоцировались на остров Крит

В связи с усложнившейся пожароопасной ситуацией в Греции экипаж МИ-26 перелетел на остров Крит и уже в это воскресение совершил первые вылеты на тушение очагов в районе острова. Вертолет оборудован водосливным устройством, позволяющим забирать без посадки до 15 тонн воды и с высокой степенью точности сбрасывать ее в заданном районе. Ми-26 считается самым грузоподъемным вертолетом мира. Всего в помощь греческой стороне направлено 19 белорусских спасателей.