Белорусские спасатели круглые сутки тушат пожары в Рязанской области

Белорусские спасатели работают в две смены круглые сутки. Сводный отряд МЧС сдерживает распространение огня на подступах к трем деревням в Рязанской области. Ситуация осложняется усилением ветра.

Накануне наши пожарные ликвидировали 9 лесных и один торфяной пожар, а также три возгорания сухой растительности. Причем им пришлось столкнуться с одним из наиболее сложных и опасных видов пожара — верховым. В районе деревень Малиновка и Криуши огонь пошел по верхушкам деревьев. Но белорусы с ним справились.

Уже пошли пятые сутки, как наши спасатели борются с огненной стихией в Рязанской области. За это время спасатели ликвидировали несколько десятков очагов возгорания.

На счету наших спасателей уже не одна спасенная жизнь. Так, недалеко от деревни Малиновка в Рязанской области бригада МЧС из Витебска достала из-под обрушившихся деревьев двух волонтеров. Спасатели из Гродно уже пятые сутки отбивают от огня деревню Кудань. Как говорят сами рязанцы, белорусская помощь здесь на вес золота.