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Белорусские спасатели круглые сутки тушат пожары в Рязанской области

11 августа 2010 12:02
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Белорусские спасатели работают в две смены круглые сутки. Сводный отряд МЧС сдерживает распространение огня на подступах к трем деревням в Рязанской области. Ситуация осложняется усилением ветра.

Накануне наши пожарные ликвидировали 9 лесных и один торфяной пожар, а также три возгорания сухой растительности. Причем им пришлось столкнуться с одним из наиболее сложных и опасных видов пожара — верховым. В районе деревень Малиновка и Криуши огонь пошел по верхушкам деревьев. Но белорусы с ним справились.

Уже пошли пятые сутки, как наши спасатели борются с огненной стихией  в Рязанской области. За это время спасатели ликвидировали несколько десятков очагов возгорания.

На счету наших спасателей уже не одна спасенная жизнь. Так, недалеко от деревни Малиновка в Рязанской области бригада МЧС из Витебска достала из-под обрушившихся  деревьев двух волонтеров. Спасатели из Гродно уже пятые сутки отбивают от огня деревню Кудань. Как говорят сами рязанцы, белорусская помощь здесь на вес золота.

Фото. Белорусские спасатели круглые сутки тушат пожары в Рязанской области

Фото. Белорусские спасатели круглые сутки тушат пожары в Рязанской области

Фото. Белорусские спасатели круглые сутки тушат пожары в Рязанской области

Фото. Белорусские спасатели круглые сутки тушат пожары в Рязанской области

Фото. Белорусские спасатели круглые сутки тушат пожары в Рязанской области

Фото. Белорусские спасатели круглые сутки тушат пожары в Рязанской области

Фото. Белорусские спасатели круглые сутки тушат пожары в Рязанской области

# происшествия # Природные катаклизмы # Фотофакт

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