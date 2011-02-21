Белорусские пограничники задержали украинцев, незаконно вырубивших 3 га леса на приграничной территории

Госпогранкомитет Беларуси намерен ужесточить меры в отношении украинских браконьеров. Они практически беспрепятственно пересекая границу, занимаются незаконной вырубкой белорусских лесов.

На участке границы эта проблема существует не первый год. Дело в том, что с белорусской стороны территория заболочена и практически непроходима, а с украинской лес легкодоступен. Кроме того, нарушители не ощущают препятствий со стороны украинских пограничников.

Последний факт был зафиксирован в минувшие выходные, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Вырублено около 3 га леса. Предварительный ущерб – более 60 млн рублей.

Александр Тищенко, пресс-секретарь Государственного пограничного комитета Республики Беларусь:

В настоящее время проводятся разбирательства. Готовятся погранпредставительские встречи. Вырабатываются позиции по поводу ужесточения мер в отношении украинских граждан занимающихся подобным незаконным бизнесом на нашей территории и наносящим ущерб природным ресурсам, принебрегающим пограничным законодательством. Как украинским, так и белорусским.