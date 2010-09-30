Белорусские пограничники задержали турка, укравшего дочь у матери-россиянки

Жительница подмосковного Сергиева Посада подала в местную милицию заявление о пропаже девятилетней дочери.

В белорусском национальном аэропорту Минск белорусские пограничники заподозрили, что пассажир, вылетающий с девятилетней девочкой в Австрию, на линии паспортного контроля предъявил поддельный документ. Мужчину задержали для разбирательств, в ходе которых выяснилось, что он имеет два гражданства – Турции и Великобритании, а девочка – его родная дочь, мать которой, как утверждал тридцатилетний мужчина, неизвестно где, с женой он давно не общается и вместе не живет.



Оказалось, что девочка имеет двойное гражданство. Первое, как и у отца, турецкое, а вот второе – российское. Пограничники выяснили, что правоохранительными органами России она числилась в розыске.

Представитель посольства России в Беларуси предоставил копию заявления матери девочки, жительницы Сергиева Посада, о пропаже ребенка, а также копию решения суда, согласно которому отец не имел права вывозить ребенка с территории России без согласия матери.



Уличенный в незаконном вывозе ребенка с территории России задержанный заявил, что два года назад мать насильно вывезла ребенка из Англии, где он жил с дочерью, и попросил ходатайство о встрече с послом Великобритании. Эта просьба была удовлетворена, однако никакие документальные подтверждения сказанному предоставлены так и не были.



За нарушение правил пересечения государственной границы Беларуси задержанный был признан нарушителем режима границы. В соответствии с действующим законодательством на него был наложен штраф, он в добровольном порядке депортирован из Беларуси и лишен права въезда в страну на пять лет. Девочку пограничники передали российской стороне для возвращения матери, пишет «НГ ».