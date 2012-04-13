Прямой эфир

Белорусские пограничники задержали наркодельцов, 1,5 года занимавшихся выращиванием и культивированием конопли

13 апреля 2012 06:22
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Белорусские пограничники раскрыли организованную группировку наркодельцов. Во время спецоперации в Минске и Минском районе задержаны все шестеро участников группы и ликвидирована лаборатория. Задержанные уже дали признательные показания. Возбуждено шесть уголовных дел.

Преступная группа полтора года занималась выращиванием и культивированием конопли и создала дилерскую сеть на территории Беларуси и подпольную лабораторию.

За эти преступления наркодиллерам грозит лишение свободы сроком от 8 до 15 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юрий Демченко, сотрудник пресс-центра Государственного пограничного комитета Республики Беларусь:
За столь короткий срок в результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий была установлена вся схема преступной деятельности данной группы. Во время спецоперации в Минске и Минском районе, которая проведена оперативным органом пограничной службы, задержаны все участники группы, ликвидирована подпольная лаборатория, изъяты более 150 пакетов с готовым к продаже наркотиком, а также более 20 кустов конопли, которая выращивалась в данной лаборатории.

# происшествия # Наркотики # Криминал # Юрий Демченко # Государственный пограничный комитет Республики Беларусь

Другие новости рубрики

Все новости
12 апреля 2012 12:45

Число подтопленных жилых домов в России за сутки увеличилось до 2,5 тысяч

12 апреля 2012 12:00

Землетрясение в 7 магнитуд произошло на юге Мексики

10 апреля 2012 14:08

Вандалы похитили металлическую плиту с монумента «Звезда» в «Брестской крепости»