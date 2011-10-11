Белорусские пограничники задержали микроавтобус, доверху набитый сигаретами — более 65 тысяч пачек на 144 миллиона рублей

Самую крупную в этом году партию контрабандных сигарет задержали на белорусско-литовской границе.

Внимание военнослужащих одной из погранзастав привлёк микроавтобус, который под покровом ночи двигался в направлении границы. Заметив преследование, водитель бросил авто и скрылся.

Как выяснилось позже, грузовая машина была доверху набита коробками сигарет белорусского производства — более 65 тысяч пачек на 144 миллиона рублей. Вычислить всех причастных к организации нелегального канала оперативникам не составило труда.

Сергей Шумейко, начальник пресс-службы Гродненской пограничной группы:

По факту попытки перемещения через границу и задержания контрабандных сигарет незамедлительно были проинформированы литовские пограничники. Совместно с ОБЭП УВД и налоговой инспекцией были установлены граждане, причастные к незаконной переправке. В настоящее время проводятся дальнейшие разбирательства.

Всего с начала года на участке Гродненской пограничной группы пресечено более 20 случаев контрабандной переправки сигарет на общую сумму 400 миллионов рублей, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».