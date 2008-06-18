Белорусские оперативники разоблачили преступную группу так называемых "электронных карманников"

Злоумышленники изготавливали поддельные пластиковые карты и получали доступ к счетам иностранных клиентов белорусских банков. Примечательно, что ПИН-коды и другие данные для нелегальной штамповки подозреваемые получали из-за границы, но взяли злоумышленников возле банкомата в Минске. Ими оказались двое жителей столицы. Во время обыска, помимо спецоборудования, у них нашли более 400 карточек-фальшивок. Уже на первых допросах злоумышленники признались, что примерно за месяц успели обналичить около семидесяти миллионов рублей.