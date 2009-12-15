Белорусские медики несколько суток искали женщину, которую покусал бешеный кот

Это необычное происшествие уже успело обрасти слухами о мохнатом монстре из леса.

Это необычное происшествие уже успело обрасти слухами о мохнатом монстре из леса. Зверь был действительно. Но выглядел, говорят, ухоженным и даже красивым. Хотя до ближайшей деревни – два километра.

Жертвами лесного гостя стали три человека. Двое – работники местного предприятия. А вот имя третьей пострадавшей было не известно. Женщина обещала пойти в травмопункт, но, похоже, с раной справилась самостоятельно. Тревогу забили врачи, когда у кота подтвердилось бешенство.

Светлана Кононович, заведующая отделением Минского областного центра гигиены, эпидемиологии и общего здоровья:

Кошку застрелили, отвезли материал на исследование, бешенство подтвердилось. А это уже абсолютное показание к назначению специализированного антирабического лечения.

При бешенстве поражается центральная нервная система. Заразиться можно при укусе. Но не менее страшны и царапины. Инкубационный период иногда доходит до года, но бывает и всего 10 дней.

Самое страшное, что внешне здоровым человек может казаться долго. Но болезнь эта коварна и без лечения — смертельна. Поэтому найти эту женщину медики пытались несколько суток. Информация появилась даже на сайте Минздрава. И сегодня к поискам подключили журналистов. Настойчивость журналисткой братии возымела действие. Уже во второй половине дня пострадавшую осматривали хирурги.

Всем укушенным предстоит курс лечения из шести прививок. Медики же настаивают – иногда и царапина имеет жизненно важное значение.