Белорусские и российские специалисты изучают возможные версии катастрофы самолёта под Минском

Представители авиакомпании S-Air подтвердили, что обнаруженные накануне устройства действительно являются «черными ящиками».

Они и могут прояснить причины падения самолета. Сейчас решается вопрос расшифровки бортовых самописцев. Это будут делать либо в России, либо в Англии – стране-изготовителе самолета.

Дмитрий Петкевич, заместитель белорусского транспортного прокурора: «Сроки их расшифровки пока обозначить сложно. По предварительным данным, в Республике Беларусь отсутствует техническая возможность и отсутствуют эксперты, которые могли бы это сделать — по объективным причинам, поскольку в авиапарке Беларуси нет таких самолётов и мы их не обслуживаем».

От посольства России в Беларуси получено разрешение на вскрытие тел погибших для проведения судебно-медицинской экспертизы. В авиакатастрофе погибли три члена экипажа и два пассажира. Завтра в Минск прибудут родственники погибших. На месте трагедии продолжает работать специальная комиссия, которая прорабатывает все версии авиакатастрофы.

Борис Горюнов, председатель Межгосударственной авиационной комиссии: «Практически по всем направлениям мы укомплектовались и отрабатываем направления деятельности. Пока мы на стадии сбора информации — делать какие-то выводы на второй день работы очень сложно. Предполагается исследования всех аспектов, связанных с действиями экипажа, с действиями наземных служб, с работой авиационной техники, с метеоусловиями и с какими-то возможными вариантами внешнего воздействия».