Белорусские и литовские пограничники задержали организованную группу, которая незаконно переправляла нелегалов из Афганистана в ЕС

Действовала эта группа в течение двух месяцев. Правда, все это время злоумышленники находились под наблюдением оперативников погранслужб двух стран. Поэтому даже те нелегалы, которым за это время удавалось пересечь границу, позже арестовывались в тыловых районах литовской стороной.

Потенциальных нелегальных мигрантов члены группы искали в России. Выбирали в основном выходцев из Афганистана. Незаконная доставка в ЕС стоила каждому из них 10 тысяч долларов.

Приняв деньги, члены банды небольшими группами на рейсовых автобусах сначала переправляли нелегалов в Минск, а уже после на своих тонированных авто доставляли их в Вороновский район Гродненской области. Продолжалась такая «опека» и в пограничной полосе, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Группа сопровождения помогла установить еще задолго до задержания. Банда не только хорошо подготовлена, но и хорошо оснащена: карты, компасы, GPS-навигаторы, маскировочные костюмы. Преступники заранее тщательно изучили приграничную местность. Впрочем, и разведкой наиболее уязвимых в границе мест они занимались достаточно квалифицированно. Позже станет понятно почему.

Александр Тищенко, пресс-секретарь Государственного пограничного комитета Республики Беларусь:

В эту группу входили граждане Беларуси, Литвы, России. В ней действовали специалисты, имевшие опыт службы в армейских спецподразделениях, имевшие опыт ведения боевых действий на Северном Кавказе. Группа была хорошо оснащена. Применяла все необходимые способы противодействия правоохранительным структурам, вела разведки.

Проработал такой канал нелегальной миграции недолго – август-сентябрь. За это время преступная группа успела два раза переправить нелегалов из Афганистана в Литву. Правда, в глубины ЕС они так и не попали.

Благодаря совместным действиям оперативников погранслужб двух стран, литовцы задержали всех восьмерых сразу после перехода границы, но уже, что называется, «в тылу».

И вот третий блин преступникам испечь не дали вовсе. Организаторов (возглавлял группу, кстати, гражданин Литвы), пособников и еще пятерых нелегалов задержали с поличным прямо в процессе «переброски». В итоге возбуждено два уголовных дела, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

В погранкомитете озвучили цифры: только за этот год белорусские пограничники на границе с ЕС задержали почти 2,5 сотни нелегалов. Арестованным же организаторам очередного «миграционного канала» сейчас грозит до семи лет лишения свободы. Параллельно решается вопрос об экстрадиции некоторых членов банды в Литву.