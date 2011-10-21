Белорусская военная прокуратура возбудила уголовное дело по факту крушения вертолета Госпогранкомитета

Авария произошла накануне в лесополосе в Поставском районе Витебской области. Погибли пять человек. Всю ночь на месте происшествия работала специальная комиссия. Расследование причин продолжается.

Вертолет выполнял задание по охране границы. На борту находились два члена экипажа и съемочная группа телерадиовещательной организации «Союз», которая готовила специальный репортаж.



Ход расследования крушения вертолета находится на контроле Генпрокуратуры. Белорусские эксперты не исключают, что для расследования обстоятельств трагедии будут привлечены специалисты французской компании-производителя, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Крушение вертолета Госпогранкомитета Беларуси в Витебской области. Найдены тела 5 погибших

Вертолет Государственного пограничного комитета Беларуси разбился в лесополосе в Поставском районе. Погибли 5 человек