Белорусская девочка не вернулась из США с отдыха

МИД и посольство Беларуси предпринимают меры по ее скорейшему возвращению. Накануне группа белорусских детей в составе 25 человек, находившаяся на оздоровлении в США, планировала вылететь в Минск из Сан-Франциско. К назначенному времени в аэропорт не прибыла одна несовершеннолетняя гражданка Беларуси. Вылет группы был отложен. Представители американской организации, принимающей белорусских детей, обратились в полицию.



В Сан-Франциско прибыл консул белорусского диппредставительства в Вашингтоне, установлен постоянный контакт с сопровождающими группу детей. В Вашингтоне состоялась встреча в Госдепартаменте Временного Поверенного в делах Беларуси в США Олега Кравченко. Американской стороне была вручена соответствующая нота и заявлено требование обеспечить незамедлительный вылет группы белорусских детей на родину в полном составе. Представители Госдепартамента и посольства США в Минске взаимодействуют с белорусскими властями для обеспечения скорейшего возвращения белорусской девочки на родину.

