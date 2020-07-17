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Белоруска уехала в Россию продавать одежду и не вернулась. Расследование уголовного дела завершено

17 июля 2020 08:59
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Новости Беларуси. Завершено расследование уголовного дела об убийстве пенсионерки.

Как сообщает Следственный комитет, в сентябре 2018 года 69-летняя женщина направилась в Россию, чтобы продать женскую одежду. Гражданка арендовала Mercedes-Benz Sprinter под управлением 42-летнего мужчины.

Через некоторое время гражданин вернулся один и сказал родственникам женщины, что она захотела остаться в России, чтобы продолжить торговую деятельность. Близкие гражданки не поверили водителю и обратились в милицию.

Белоруска уехала в Россию продавать одежду и не вернулась. Расследование уголовного дела завершено -1

Фото: Следственный комитет 

Правоохранители выяснили, что исчезновение женщины носит криминальный характер. Под подозрение попал водитель микроавтобуса. Согласно данным следствия, фигурант знал, что у его пассажирки есть при себе крупная сумма денег, полученная в результате реализации товара.

Мужчина решил убить женщину, а затем забрать её вещи и деньги. Обвиняемый купил седативное лекарственное средство, которое может ненадолго сделать человека беспомощным, и напоил им потерпевшую. После этого фигурант различными предметами причинил женщине травмы, от которых она погибла на месте.

Далее мужчина поместил тело в сумку-баул и спрятал её в лесу на территории Челябинской области. После этого гражданин присвоил себе имущество погибшей: сумки с товаром, мобильник, ювелирные украшения и наличность суммой более 80 тысяч рублей.

Белоруска уехала в Россию продавать одежду и не вернулась. Расследование уголовного дела завершено -4

Фото: Следственный комитет 

Вернувшись в Беларусь, обвиняемый сказал родственникам женщины и владельцу арендованного микроавтобуса, что потерпевшая вместе со всеми вещами пересела в другую машину и уехала, куда именно – он не знает.

При сотрудничестве с российскими правоохранителями, было обнаружено тело женщины. Эксперты белорусского ГКСЭ и российские специалисты подтвердили версию следователей об убийстве с целью завладения имуществом.

Фигуранту предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 207 и ч. 2 ст. 139 УК РБ. Мужчина содержится под стражей. Материалы уголовного дела переданы в прокуратуру.

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# Убийство # происшествия

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