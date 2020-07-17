Белоруска уехала в Россию продавать одежду и не вернулась. Расследование уголовного дела завершено

Новости Беларуси. Завершено расследование уголовного дела об убийстве пенсионерки. Как сообщает Следственный комитет, в сентябре 2018 года 69-летняя женщина направилась в Россию, чтобы продать женскую одежду. Гражданка арендовала Mercedes-Benz Sprinter под управлением 42-летнего мужчины. Через некоторое время гражданин вернулся один и сказал родственникам женщины, что она захотела остаться в России, чтобы продолжить торговую деятельность. Близкие гражданки не поверили водителю и обратились в милицию.

Фото: Следственный комитет

Правоохранители выяснили, что исчезновение женщины носит криминальный характер. Под подозрение попал водитель микроавтобуса. Согласно данным следствия, фигурант знал, что у его пассажирки есть при себе крупная сумма денег, полученная в результате реализации товара. Мужчина решил убить женщину, а затем забрать её вещи и деньги. Обвиняемый купил седативное лекарственное средство, которое может ненадолго сделать человека беспомощным, и напоил им потерпевшую. После этого фигурант различными предметами причинил женщине травмы, от которых она погибла на месте. Далее мужчина поместил тело в сумку-баул и спрятал её в лесу на территории Челябинской области. После этого гражданин присвоил себе имущество погибшей: сумки с товаром, мобильник, ювелирные украшения и наличность суммой более 80 тысяч рублей.

Фото: Следственный комитет